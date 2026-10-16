ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Социальные расходы составят половину бюджета Москвы на 2027–2029 годы. В частности, на социальную поддержку жителей столицы планируется направить 2,4 трлн рублей, сообщил мэр Сергей Собянин в мессенджере "Макс".
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