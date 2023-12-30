Поздравляем сборную команду девушек по волейболу, занявшую III-место в финальных областных соревнованиях по волейболу среди девушек в рамках областной круглогодичной Спартакиады среди обучающихся колледжей, реализующих образовательные программы профессионально-технического и средне-специального образования, которые прошли 19-21 декабря в г.