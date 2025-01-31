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Из-за теплой зимы в Ленобласти проснулись клещи

Из-за теплой зимы в Ленобласти проснулись клещи

Теплая зима повлияла на то, что в Ленобласти раньше проснулись клещи. В Роспотребнадзоре рассказали, что территория региона эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, из-за этого нужно своевременно вакцинироваться.

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