Исследование обнаружило связь между туберкулезной инфекцией и повышенным риском развития различных видов рака

Обсервационное исследование всего населения, которое будет представлено на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в этом году (ECCMID 2024) в Барселоне, Испания (27-30 апреля), показывает связь между туберкулезом (ТБ) и раком, при этом у людей с текущим или перенесенным туберкулезом чаще диагностируют различные виды рака, включая рак легких, крови, гинекологический и колоректальный рак.