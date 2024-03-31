Medical Insider
ГлавнаяКожные болезниЗдоровый образ жизниКардиологияНовостиИнфекционные болезни
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Medical Insider

67 подписчиков

Свежие комментарии

  • Алексей
    Все очень просто.Выхлопные газы это яд,надеюсь доказывать не надо??? А яд вредно действует на всех,в том числе и на ...Ученые выяснили, ...
  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...
  • lenivka
    Ну что вы.Диабетикам выписывают дешевый метформин, от которого особого толку нет.А Оземпик это конская цена и невозмо...Следует ли пациен...

Исследование обнаружило связь между туберкулезной инфекцией и повышенным риском развития различных видов рака

Обсервационное исследование всего населения, которое будет представлено на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в этом году (ECCMID 2024) в Барселоне, Испания (27-30 апреля), показывает связь между туберкулезом (ТБ) и раком, при этом у людей с текущим или перенесенным туберкулезом чаще диагностируют различные виды рака, включая рак легких, крови, гинекологический и колоректальный рак.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх