Apple уволила более 600 специалистов, занимавшихся разработок электромобиля и mi...

Apple уволила более 600 специалистов, занимавшихся разработок электромобиля и microLEDС конца февраля, если верить неофициальным источникам, Apple приступила к сворачиванию проектов, связанных с выпуском собственного электромобиля и разработкой дисплеев типа microLED для умных часов Watch.