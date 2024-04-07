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Экс-советник Пентагона: США нужно перестать вторгаться в другие страны

Экс-советник Пентагона: США нужно перестать вторгаться в другие страны

Global Look Press/Capt. Robyn Haake/Planetpix Соединенные Штаты должны прекратить воинственную политику в отношении других стран, чтобы расширить свое влияние.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Почему таких, как Дуглас Макгрегор, так мало в Америке? А потому что эта страна как раз и занята тем, что лезет не в свои дела, сеет смуту и проливает кровь граждан других стран, как это происходит сейчас на Украине и в России. И ведь ничего, никто особо и не осуждает хозяйку планеты Земля. Потому, что стра-а-ашно, а вдруг отключит от Свифта, отберет валютные накопления, не отдаст золотые запасы, хранящиеся в Форт-Нокс... Вот так надо &quot;держать шишку&quot; и управлять всем миром.
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