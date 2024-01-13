Вильфанд предупредил москвичей о морозах в минус 30°C

В ночь на воскресенье, 14 января температура воздуха в российской столице опустится до минус 30°C. Мороз ожидается и в утренние часы, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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