Владимир Корнилов: Позиция Зеленского зависит от его агрегатного состояния

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает Крым и республики Донбасса. Политолог Владимир Корнилов объяснил для читателей «Журналистской правды» как состояние Зеленского по вопросу признания Крыма и ЛДНР влияет на его позицию.