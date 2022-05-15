Журналистская Правда

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Владимир Корнилов: Позиция Зеленского зависит от его агрегатного состояния

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает Крым и республики Донбасса. Политолог Владимир Корнилов объяснил для читателей «Журналистской правды» как состояние Зеленского по вопросу признания Крыма и ЛДНР влияет на его позицию.

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