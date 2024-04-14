Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Небензя напомнил об отсутствии Гутерриша на заседании по удару Израиля

Небензя напомнил об отсутствии Гутерриша на заседании по удару Израиля

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя прокомментировал реакцию генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша на обоюдные атаки Израиля и Ирана 1 и 14 апреля соответственно.

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