🔥Красиво горит!!! 🇷🇺🛩🇺🇦Последствия прилета FPV-дрона ВС РФ по бандеромобилю противника, где-то на фронте🔥 #FPV #СВО #ВСУ #Прилет #Бандеромобиль.
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🔥Красиво горит!!! 🇷🇺🛩🇺🇦Последствия прилета FPV-дрона ВС РФ по бандеромобилю противника, где-то на фронте🔥 #FPV #СВО #ВСУ #Прилет #Бандеромобиль.
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