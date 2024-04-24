Глава Минздрава Крыма Скорупский: Готов оставить пост, если не будет лекарств Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский готов подать в отставку, если до 15 мая не будут решены проблемы с поставками в регион лекарств для льготных категорий граждан.