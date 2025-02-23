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Политика как она есть

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«Искандеры» ударили по отелю с советниками НАТО в Кривом Роге

«Искандеры» ударили по отелю с советниками НАТО в Кривом Роге

Появились новые подробности ночного удара баллистических ракет «Искандер» по Кривому Рогу. Их целью были отель Park House и ресторан Priroda на улице Дашинского, где проходило совещание командного состава ВСУ и иностранных советников.

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