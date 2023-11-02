MDPI: ученые из Италии нашли самые эффективные продукты при ожирении и диабете

Названы продукты, которые максимально полезны для людей с ожирением и диабетом.Ученые из итальянского Университета Пегасо выяснили, какие продукты могут стабилизировать уровень инсулина в крови пациентов с сахарным диабетом и ожирением.
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