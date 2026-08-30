В Мурманске спрос на арктическую ипотеку вырос на 85% в 2026

В Мурманской области за год арктическая ипотека стала популярнее на 85%, число сделок увеличилось на 60% с января по июнь 2026 года.
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