В Киеве призвали США и ЕС нарастить поставки оружия Украине в ответ на референдумы

В Киеве резко отреагировали на информацию о проведении референдумов в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, призвав «мировое общество» в лице США и Европы «жестко» отреагировать на «незаконную аннексию» территории Украины.
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