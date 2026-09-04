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Мировое обозрение

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РПЦ обеспечит бойцам в зоне СВО возможность поклониться мощам Дмитрия Донского

РПЦ обеспечит бойцам в зоне СВО возможность поклониться мощам Дмитрия Донского

Русская православная церковь объявила о том, что военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, получат возможность поклониться мощам святого благоверного князя Дмитрия Донского.

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