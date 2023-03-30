Куклачёв сделал заявление из-за видео, где Хасбик дёргал кошку за ухо

Цирковой артист и специалист в сфере дрессировки кошачьих Юрий Куклачёв высказался по поводу записанной видеоблогером Хасбуллой Магомедовым видеозаписи, на которой тот тянул собственную кошку за ухо из-за того, что она дралась с другими котами.