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Куклачёв сделал заявление из-за видео, где Хасбик дёргал кошку за ухо

Куклачёв сделал заявление из-за видео, где Хасбик дёргал кошку за ухо

Цирковой артист и специалист в сфере дрессировки кошачьих Юрий Куклачёв высказался по поводу записанной видеоблогером Хасбуллой Магомедовым видеозаписи, на которой тот тянул собственную кошку за ухо из-за того, что она дралась с другими котами.

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