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Откровения работницы зоопарка о животных

Откровения работницы зоопарка о животных

А вы знали, что одна пятая всех известных человеку млекопитающих — летучие мыши? Или то, что кенгуру такие смешные и неуклюжие, потому что не могут двигать одной ногой независимо от другой? Ассистент в зоопарке и аквариуме Коламбуса раскрыла потрясающие факты о животных — многого мы, например, не знали.

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