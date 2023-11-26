Москвичей сравнили с мигрантами. Итог опроса вызвал недоумение

Борис Леонтьев

Думаю, что прежде чем проводить свой опрос, опрашивающим стоило бы уточнить следующие цифры: 1. Сколько москвичей являются корренными — тоесть теми, чьи семьи прожили в Москве 40 — 50 лет и более. 2. Сколько жителей Москвы приехали в неё во времена СССР (до 1991 года) из РСФСР и других республик СССР. 3. Сколько жителей Москвы приехали в неё после 1991 года из других регионов РФ. 4 Сколько жителей Москвы приехали в неё после 1991 года из других стран — бывших республик СССР. 5. Сколько жителей Москвы после 1991 года вернулись в неё из эмиграции. Из статьи совсем не понятно кого с кем сравнивали. Ведь москвичами можно признать только перечисленных в пункте 1 и частично - 5. В случае пункта 4 это сравнение мигрантов с самими собой, а в отношении пункта 3 — это сравнения одних мигрантов с другими мигрантами.