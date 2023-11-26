Странный опрос провели специалисты института РАН - там сравнили москвичей и мигрантов. В частности, выяснялось, что может помочь в решении проблемы демографического кризиса.
Москвичей сравнили с мигрантами. Итог опроса вызвал недоумение
Комментарии
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Борис Леонтьев
Думаю, что прежде чем проводить свой опрос, опрашивающим стоило бы уточнить следующие цифры: 1. Сколько москвичей являются корренными — тоесть теми, чьи семьи прожили в Москве 40 — 50 лет и более. 2. Сколько жителей Москвы приехали в неё во времена СССР (до 1991 года) из РСФСР и других республик СССР. 3. Сколько жителей Москвы приехали в неё после 1991 года из других регионов РФ. 4 Сколько жителей Москвы приехали в неё после 1991 года из других стран — бывших республик СССР. 5. Сколько жителей Москвы после 1991 года вернулись в неё из эмиграции. Из статьи совсем не понятно кого с кем сравнивали. Ведь москвичами можно признать только перечисленных в пункте 1 и частично - 5. В случае пункта 4 это сравнение мигрантов с самими собой, а в отношении пункта 3 — это сравнения одних мигрантов с другими мигрантами.
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35 мин.
михаил дуванов
видимо хорошо заплатили.
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21 мин.
Валентина БогдановаШирочкина
Абсолютно НЕ верю этим опросам..! Без опросов видно, как ведут себя мигранты и их дети в России!
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20 мин.
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