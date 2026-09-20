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Мировое обозрение

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Явка на выборах депутатов Госдумы перевалила за 55%

Явка на выборах депутатов Госдумы перевалила за 55%

К 18:00 по московскому времени 20 сентября явка на выборах депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу достигла 55,08%.

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