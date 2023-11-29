Кириенко: важно чтить память о защитниках ЛНР

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко открыл обновленный мемориальный комплекс "Незаживающая рана Донбасса" в Луганске, сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.
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