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Кириенко: важно чтить память о защитниках ЛНР

Кириенко: важно чтить память о защитниках ЛНР

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко открыл обновленный мемориальный комплекс "Незаживающая рана Донбасса" в Луганске, сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

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