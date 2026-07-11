Величайший коммунист имени самого себя

Стоит человеку однажды попасть в Белый дом, как его уже не удержать ни в рамках приличия, ни в рамках жанра, ни в позолоченной рамке — и тогда он объявляет себя величайшим коммунистом в истории, отменяет восемь войн до обеда и скромно ждёт Нобелевку.