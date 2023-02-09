Swjournal.ru

165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    9. В высоких дозах у полыни токсическое действие, поэтому ее отвар или настой нельзя пить дольше 4 недель. Беременным...Полезные свойства...
  • Владимир Kurykin
    Постоянно ношу колготок под штанами,и не какие морозы не страшны.Как выбрать колго...
  • Swjournal Ru
    Ваше мнениеКак стильно утепл...

Зимний вариант: шапка и шарф в одном

Зимний вариант: шапка и шарф в одном

Начало зимы было мягким и снежным, но, похоже, февраль решил наверстать упущенное! Да, солнце пробивается сквозь тучи, но на улицах сугробы, ветер, мороз и гололед! Но кто сказал, что практичные и теплые вещи не могут быть стильными? Современная мода —это комфорт и удобство!   Поэтому вам необходим головной убор (даже если вы наденете его всего один раз), который идеально впишется в такую обстановку! В новом сезоне стилисты советуют обратить внимание на лаконичные головные уборы или, наоборот, на акцентированные – в частности, на балаклавы, косынки или варианты шапок-ушанок.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх