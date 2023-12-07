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Губерниев посмеялся над чемпионкой ОИ Загитовой, решившей быть тренером

Губерниев посмеялся над чемпионкой ОИ Загитовой, решившей быть тренером

Губерниев зачастую не может пройти мимо актуальных событий, особенно его заинтересовала новость о чемпионке ОИ Алине Загитовой, которая  объявила о строительстве спортивной школы, названной ее именем, в Татарстане.

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