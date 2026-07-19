Какие колготки с какой одеждой однозначно не сочетаются: стиль, фактура, цвет, плотность

Модные промахи, как правило, заканчиваются тихой катастрофой. Никто не станет Вас подзывать к себе за обедом и шёпотом говорить: «Эти непрозрачные чёрные колготки не сочетаются с Вашей цветочной юбкой миди», — и всё же такие несоответствия заметны издалека.
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