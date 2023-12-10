В польской оппозиции пообещали стране начало нового путешествия с 12 декабря

Польша начнет возвращение к нормальности с приходом к власти правительства объединенной оппозиции во главе с экс-главой Евросовета Дональдом Туском, считает лидер фракции "Польша 2050" внутри альянса "Третий путь" Шимон Холовня, передает RMF.