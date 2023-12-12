CNN: SpaceX собирается запустить космический самолет X-37B для военных

Через пару часов запланирован запуск ракеты SpaceX Falcon Heavy, которая должна вывести на орбиту космический самолет, являющийся одним из самых увлекательных проектов американских военных в гонке страны за исследованием космоса.
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