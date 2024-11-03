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Царьград

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Захарова назвала бригады ВСУ, чьих солдат Киев отказывается забирать из плена

Захарова назвала бригады ВСУ, чьих солдат Киев отказывается забирать из плена

Россия предлагала обменять украинских морпехов, но в Киеве решили отказаться от нихОфициальный представитель МИД России сообщила, что информация об отказе Москвы обменять украинских морских пехотинцев является фейком.

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