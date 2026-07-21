В Калининградской области мужчина заставил ребенка встать на колени

В Нестеровском районе Калининградской области 60-летний мужчина заставил восьмилетнего мальчика встать на колени и извиниться после словесной перепалки, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
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