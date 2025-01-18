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WP: смена места инаугурации Дональда Трампа застала тысячи людей врасплох

Заявление избранного президента США Дональда Трампа о переносе места инаугурации из-за неблагоприятных погодных условий стало неожиданностью для тысяч человек, включая правоохранителей и госслужащих, участвующих в организации мероприятия.

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