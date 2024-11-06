Андрей Травников открыл VII Агропродовольственный форум в Новосибирской области

Участников, организаторов и гостей мероприятия приветствовали Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и заместитель Министра сельского хозяйства РФ Максим Титов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии