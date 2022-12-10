Аргументы недели

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Володин: текущая ситуация на Украине — следствие лживой политики ФРГ и Франции, им следует выплатить компенсации жителям Донбасса

Володин: текущая ситуация на Украине — следствие лживой политики ФРГ и Франции, им следует выплатить компенсации жителям Донбасса

Текущая ситуация на Украине — следствие лживой политики Германии и Франции, этим европейским государствам следует выплатить компенсации жителям Донбасса.

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