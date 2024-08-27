Второй участок от Никольского до Нового Колена в Ленобласти станет к 2028 году шестиполосным

Продолжается расширение от Мшинской в сторону Батово и не только Второй участок от Никольского до Нового Колена на федеральной трассе в сторону Пскова и Белоруссии станет шестиполосным к 2028 году, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников Ленобласти.