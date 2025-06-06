Россия на перепутье

Время, в которое мы живём, многие называют эпохой испытаний. Но разве не в такие моменты история проверяет на прочность народы, открывая в них скрытые силы? В сегодняшнем номере мы публикуем глубокую и эмоциональную статью члена Российского союза писателей Ильи Александровича Игина — текст, который не оставит равнодушным ни патриота, ни скептика.