Эксперты оценили новые соглашения Украины и США

Подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским соглашения в Вашингтоне только усилят зависимость страны от американских партнеров, заявил «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским соглашения в Вашингтоне только усилят зависимость страны от американских партнеров, заявил «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
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