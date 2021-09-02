ИЗВЕСТИЯ iz

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Эксперты оценили новые соглашения Украины и США

Эксперты оценили новые соглашения Украины и США

Подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским соглашения в Вашингтоне только усилят зависимость страны от американских партнеров, заявил «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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