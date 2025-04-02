Столичная площадка «Цифротека» поможет оптимизировать работу территориальных органов власти

Для сотрудников территориальных органов власти Москвы и активистов городских проектов создали инновационную площадку «Цифротека» для знакомства с современными сервисами, которые позволят оптимизировать рабочие процессы — от подготовки документов до контрольных мероприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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