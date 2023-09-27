Гендерное неравенство и дискриминация препятствуют диагностики рака у женщин

Эксперты в области здравоохранения призывают к «феминистскому подходу» к раку, чтобы устранить неравенство, поскольку исследования показывают, что 800 000 женщин во всем мире ежегодно умирают, потому что им отказывают в оптимальном уходе .
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