СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ
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СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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Собянин: Сервис «Вместе с культурой» помог организовать 25 тыс. мероприятий

Собянин: Сервис «Вместе с культурой» помог организовать 25 тыс. мероприятий

В электронной базе числится более 1,3 тыс. помещений в 120 районах В 2021 году на портале мэрии Москвы начал работать сервис «Вместе с культурой», с помощью которого можно легко и быстро арендовать подходящую площадку под любое мероприятие.

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