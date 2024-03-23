Люди по всей стране несут сегодня цветы в память о жертвах теракта к памятным местам и стихийным мемориалам Новоаннинцы скорбят вместе со всей Россией по погибшим в «Крокус Сити Холл».
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Люди по всей стране несут сегодня цветы в память о жертвах теракта к памятным местам и стихийным мемориалам Новоаннинцы скорбят вместе со всей Россией по погибшим в «Крокус Сити Холл».