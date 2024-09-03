Мэр Смоленска Александр Новиков без предупреждения проведет объезд одного из районов Смоленска

Рейд запланирован на 7 сентября. «Оценим уборку улиц, содержание придомовых территорий, проверим ход строительно-ремонтных работ, а также выполнение моего поручения по приведению в порядок участков ремонта теплосетей, сетей электроснабжения и восстановлению дорожного покрытия.