Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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    Когда я жил в ГДР там при проезде по шоссе мимо полей ощущался очень сильный запах этих самых экскрементов. И даже пр...В деревне Кармано...

Мэр Смоленска Александр Новиков без предупреждения проведет объезд одного из районов Смоленска

Мэр Смоленска Александр Новиков без предупреждения проведет объезд одного из районов Смоленска

Рейд запланирован на 7 сентября. «Оценим уборку улиц, содержание придомовых территорий, проверим ход строительно-ремонтных работ, а также выполнение моего поручения по приведению в порядок участков ремонта теплосетей, сетей электроснабжения и восстановлению дорожного покрытия.

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