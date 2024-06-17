Любимые вальсы и проникновенные песни исполнил старейший оркестр Росгвардии в парке столицы

В субботу, 15 июня, Военный оркестр штаба Центрального Оршанско-Хинганского ордена Жукова Краснознамённого округа войск национальной гвардии Российской Федерации исполнил неустаревающие классические произведения и любимые всеми песни в парке 50-летия Октября В прошлом году коллектив отпраздновал столетний юбилей.