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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог о выступлении Путина перед прокурорами: «Самое важное – законно, но жестко подойти к наказанию террористов»

Политолог о выступлении Путина перед прокурорами: «Самое важное – законно, но жестко подойти к наказанию террористов»

Президент Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Основное внимание российский лидер уделил расследованию теракта в Crocus City Hall, защите прав россиян, а также вопросу профилактики преступности.

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