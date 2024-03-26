Политолог о выступлении Путина перед прокурорами: «Самое важное – законно, но жестко подойти к наказанию террористов»

Президент Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Основное внимание российский лидер уделил расследованию теракта в Crocus City Hall, защите прав россиян, а также вопросу профилактики преступности.
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