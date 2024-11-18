Каким будет новогодний городок на площади Сахарова в Барнауле?

На оформление городка на пл. Сахарова и украшение одной территории в центре Барнаула власти готовы потратить 24,5 млн рублей Власти Барнаула намерены потратить 24,5 млн рублей на строительство новогоднего городка на площади Сахарова и на украшение территории в районе дома на ул.
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