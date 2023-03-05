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В Петербурге собака спасла 15-летнюю девочку от курьера-насильника

В Петербурге собака спасла 15-летнюю девочку от курьера-насильника

Собака спасла 15-летнюю хозяйку от курьера-насильника. Инцидент произошел в Петербурге. В полицию обратилась местная жительница, которая заявила, что ее несовершеннолетнюю дочь пытался изнасиловать сотрудник популярного сервиса по доставке еды.

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