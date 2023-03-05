В Петербурге собака спасла 15-летнюю девочку от курьера-насильника

Собака спасла 15-летнюю хозяйку от курьера-насильника. Инцидент произошел в Петербурге. В полицию обратилась местная жительница, которая заявила, что ее несовершеннолетнюю дочь пытался изнасиловать сотрудник популярного сервиса по доставке еды.