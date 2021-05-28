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Власти выделяют больше материалов для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Цинхае

“Новости Китая” о землетрясении в Китае Китайские власти выделили дополнительные средства для оказания чрезвычайной помощи северо-западному китайскому Цинхаю после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего в провинции рано утром в субботу.

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