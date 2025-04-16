Раскрыта дата предварительной загрузки и размер загружаемых файлов Forza Horizon 5 для PS5Раскрыта дата предварительной загрузки и размер загружаемого файла для версии гоночной игры Forza Horizon 5 от Xbox Game Studios и Playground Games для PS5.
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