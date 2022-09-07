Блокчейн-платформа Polygon выпустит NFT «Союзмультфильма»

Выпуск первого NFT российской киностудии «Союзмультфильм» запланирован на конец 2022 года. Соглашение о развитии NFT-проектов киностудии подписали в рамках ВЭФ блокчейн платформа Polygon, компания OD Business Technologies Group и «Союзмультфильм».
Выпуск первого NFT российской киностудии «Союзмультфильм» запланирован на конец 2022 года. Соглашение о развитии NFT-проектов киностудии подписали в рамках ВЭФ блокчейн платформа Polygon, компания OD Business Technologies Group и «Союзмультфильм».
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