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Блокчейн-платформа Polygon выпустит NFT «Союзмультфильма»

Блокчейн-платформа Polygon выпустит NFT «Союзмультфильма»

Выпуск первого NFT российской киностудии «Союзмультфильм» запланирован на конец 2022 года. Соглашение о развитии NFT-проектов киностудии подписали в рамках ВЭФ блокчейн платформа Polygon, компания OD Business Technologies Group и «Союзмультфильм».

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