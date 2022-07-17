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Глушенков о зарплате: «В Самаре получаю намного больше, чем в «Спартаке». 20 миллионов? Нет, цифры пониже»

Максим Глушенков рассказал о зарплате после своего перехода из «Спартака» в «Крылья Советов». – В финансовом плане ты выиграл или проиграл? — В Самаре я получаю намного больше, чем в «Спартаке».

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