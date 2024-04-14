Развязка сезона: Шевченко и Халили выиграли масс-старты, Казакевич и Смольский — общие зачёты Кубка Содружества

Наталия Шевченко выиграла гонку с масс-старта на последнем этапе Кубка Содружества в Мурманске. Биатлонистка закрыла все 20 мишеней и смогла убежать на заключительном круге от Анастасии Гореевой и Ирины Казакевич.
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