Выставка работ нижегородских художников открылась в Совете Федерации

Выставка «Живём. Учимся. Творим» открылась в Совете Федерации. Экспозицию посетила Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области Ольга Щетинина.
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